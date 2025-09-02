Ловелас с ножом: мужчина хотел познакомиться с девушками, но что-то пошло не так

Мужчина угрожал ножом прохожим, защитившим от него девушек в Подмосковье

В Коломне на улице Добролюбова мужчина угрожал ножом прохожим, которые защитили от него девушек. Злоумышленнику отказали в знакомстве и он пошел на конфликт, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На улице мужчина попытался познакомиться с двумя девушками, но получил отказ. Он не смог смириться с таки отношением и начал преследовать подруг. В итоге случайные прохожие вступились за девушек. Тогда мужчина достал нож и стал угрожать очевидцам. На место происшествия вызвали силовиков, которые по приметам быстро нашли и задержали дебошира.

«Получив приметы нарушителя, сотрудники вневедомственной охраны приступили к розыску. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель», — заявили в Росгвардии Московской области.

Также при обыске у задержанного обнаружили газовый баллончик. Подозреваемого передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.