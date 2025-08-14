Сергей Александров, отец первой вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» и участницы «Мисс Вселенная — 2017» Ксении Александровой, рассказал о трагических обстоятельствах гибели своей дочери, сообщает MSK1.ru .

По его словам, в тот день Ксения с мужем посещали мемориал Советскому солдату в Ржеве и возвращались в Москву на красном Porsche. На 191 км трассы М-9 «Балтия» произошло роковое столкновение: на дорогу внезапно выбежал лось.

«Она была на пассажирском сидении, а муж за рулем. С ним все хорошо. Лось, пролетая, покалечил Ксению, оторвал крышу машины и улетел назад», — поделился подробностями мужчина.

Он отметил, что этот участок дороги известен частыми выходами диких животных. По его словам, «там люди гибнут каждую неделю».

После аварии Ксения больше месяца боролась за жизнь в реанимации НИИ им. Склифосовского, но спасти ее не удалось.