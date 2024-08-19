Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле в Москве

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Mash: около 10 человек застряли на колесе обозрения на востоке Москвы

Люди застряли на 50-метровом колесе обозрения в Измайловском кремле на востоке столицы. На место выехали спасатели, сообщает Mash .

Инцидент произошел в понедельник вечером. Предположительно, в настоящее время в кабинках находится около 10 человек.

Из-за жары люди пытаются выломать ограждения кабинок застрявшего колеса. Застрявшие кричат о невыносимой жаре.

По предварительной версии, причиной остановки аттракциона стало отключение электричества в городском парке. На место ЧП оперативно выехали сотрудники МЧС, чтобы достать посетителей.

Ранее несколько человек застряли на аттракционе в московском парке развлечений «Остров мечты». Самостоятельно спуститься не смогли пять человек.