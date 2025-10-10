Люди «из серьезных структур» развели 88-летнюю петербурженку на 21 млн рублей

Телефонные мошенники в Санкт-Петербурге обманным путем заставили 88-летнюю пенсионерку перевести им 20,955 млн рублей. Они представились людьми «из серьезных структур», сообщает «Фонтанка» .

Пожилая жительница Приморского района сама обратилась в полицию, когда заподозрила неладное. Она рассказала, что с 21 июля на телефон женщине поступали звонки от людей «из серьезных структур». Они утверждали, что деньги пенсионерки важно сохранить.

Женщина согласилась и перевела на продиктованный счет 3,155 млн рублей. Затем пожилая женщина продала свою квартиру за 17,8 млн рублей. Эту сумму она тоже перевела «на безопасный счет серьезных людей».

На этом пенсионерка не остановилась, она решила «сохранить» еще деньги, но банк заблокировал операцию. Тогда петербурженка отправилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин предупредил, что мошенники теперь пытаются обманывать россиян при помощи лотерей. Это стандартная схема с рассылкой писем якобы о выигрыше, для получения которого необходимо оплатить налоги и сервисные платежи.

