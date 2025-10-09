Новая схема: мошенники придумали аферу с лотереями

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин заявил, что мошенники теперь пытаются обманывать россиян при помощи лотерей, сообщает RT .

«Стандартная схема с лотереей предусматривает рассылку писем якобы о выигрыше, для получения которого необходимо оплатить налоги и сервисные платежи», — сказал эксперт.

По его словам, эта схема обмана по e-mail и через приложения распространяется на обширную аудиторию. Как молодые, так и пожилые люди подвергаются риску.

Для идентификации афериста важно знать, что все легальные лотереи и конкурсы имеют официальные веб-ресурсы, где публикуется актуальная информация о текущих акциях.

В случае получения уведомления о выигрыше через мессенджер или по электронной почте следует учитывать, что вероятнее всего это послание от злоумышленников. Также следует опасаться запросов об оплате «комиссий» или «налогов» для получения якобы выигранных средств.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.