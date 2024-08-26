Люди ищут кота москвича, который выкинул семью из окна ЖК «Лефортово парк»

Жители ЖК «Лефортово парк» в Москве ищут рыжего кота Кешу. Животное принадлежало 39-летнему москвичу, который выкинул жену и маленького сына из окна, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, Кеша мог сбежать из дома в момент трагедии. Сейчас его ищут везде — по подъездам, вокруг дома, в щитках, дворах и подвалах. Пока поиски не дали результатов.

Предположительно, мужчина сбросил женщину и ребенка с 16-го этажа. Их не удалось спасти. Также он бросал вещи с балкона.

Подозреваемого задержали, в квартире нашли антидепрессанты. По данным СМИ, сейчас он находится в токсикореанимации с передозировкой сильнодействующими веществами.