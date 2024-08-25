Силовики Москвы нашли в квартире, откуда мужчина выбросил сына, антидепрессанты

В квартире мужчины, которого подозревают в убийстве сына и жены, нашли упаковку от антидепрессантов и странные записки с бредовыми мыслями, сообщает Telegram-канал Mash .

Тест записок пока не раскрывается. Какие именно антидепрессанты принимал кто-то из взрослых семейства, не уточняется.

Известно, что Александр Л. вместе с женой переехал жить в Москву из Барнаула несколько лет назад. В 2023 году у них родился сын. Супруги жили в ЖК «Лефортово» уже полтора года и вопросов у соседей не вызывали.

Однако последнюю неделю семья часто скандалила, а ребенок плакал.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина, выбросивший жену и ребенка в окно, находился под сильнодействующими веществами. На данный момент он в больнице в тяжелом состоянии.