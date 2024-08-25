В ЖК «Лефортово парк» мужчина первым в окно выбросил ребенка, затем жену

Предварительно установлено, что трагедия в московском ЖК «Лефортово парк» произошла в момент, когда мужчина и женщина были под действием сильнодействующих веществ, глава семейства первым в окно выбросил ребенка, пишет Mash .

По оперативной информации, в окно квартиры на 16-м этаже первым полетел годовалый мальчик — сын мужчины.

Далее компетентные органы рассматривают две версии: по одной из них, следом за ребенком подозреваемый выбросил жену в окно, а по другой — она сама бросилась за малышом.

Сообщается, что оба взрослых были под действием неких веществ. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Сам подозреваемый в убийстве ребенка и жены доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.