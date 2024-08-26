Baza: выбросивший сына и жену из окна в Москве находится в токсикореанимации

Александр Л., выбросивший собственного ребенка и жену из окна 16-го этажа в Москве, находится в токсикореанимации с передозировкой сильнодействующими веществами, сообщает Baza .

Мужчина находился под действием антидепрессантов в момент преступления. В его квартире во время обыска сотрудниками полиции был обнаружен полупустой блистер сильнодействующих лекарств.

По версии следствия, Александр мог принять большую дозу препарата перед тем, как выбросил сына и жену из окна. Также в квартире правоохранители нашли следы борьбы и клок волос. Кроме того, полицейские обнаружили странные рукописные записи.

Мужчина выбросил ребенка и свою жену из окна утром 25 августа. Их тела обнаружили на асфальте.