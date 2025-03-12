Лифт в новостройке в Москве рухнул с двумя пассажирами и собакой внутри

В Сети появилось видео с последствиями обрушения лифта с двумя людьми и собакой внутри в одной из московских новостроек на 3-й Гражданской улице. На опубликованных кадрах видно, что кабина лифта едва не развалилась от удара, пишет Baza .

Предварительно известно, что пассажиры и собака, которые находились внутри лифта в момент его падения, чудом не пострадали. Женщина сняла на видео все, что происходило внутри уже после падения и на момент прибытия службы спасения. Спасатели с внешней стороны общались с мужчиной в лифте, который объяснял специалистам, как и в какую сторону накренилась дверь.

На кадрах также видно, что от удара стены лифта отошли от основания и в углах образовались щели. Предположительно, людям повезло, что конструкция не рассыпалась окончательно и они не провалились в шахту.

По словам жителей новостройки, они сообщают компетентным специалистам, что лифты часто ломаются и застревают между этажами.

Аналогичное происшествие случилось в Москве 4 марта на улице Тайнинской. Там также с пассажирами внутри рухнул лифт, на месте работала бригада скорой помощи.