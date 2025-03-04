В Москве рухнул лифт с пассажирами внутри, на месте работает «скорая»

В одном из жилых комплексов Москвы на улице Тайнинская рухнул лифт с пассажирами внутри. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Точное количество пассажиров внутри лифта не уточняется. Предварительно известно, что серьезных травм людям удалось избежать.

Местные жители сообщили, что неоднократно жаловались в управляющую компанию, что лифт работает с неисправностями. Однако коммунальщики игнорировали их сообщения.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее аналогичный случай в Москве произошел в конце декабря 2024 года. Тогда лифт рухнул с двумя пассажирами внутри на станции МЦД-4 «Новогиреево».