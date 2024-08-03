«Лещами корми»: в Екатеринбурге подростки жестоко избили 14-летнего школьника

Е1: в Екатеринбурге толпа подростков забила школьника и сняла это на видео

В Екатеринбурге топла подростков напала и избила 14-летнего школьника. Все происходящее несовершеннолетние злоумышленники сняли на видео и выложили в свой Telegram-канал, сообщает «Е1.ru» .

На опубликованных кадрах видно, как Андрея (имя изменено) окружает толпа подростов. Затем один из нападавших начинает избивать школьника кулаками и ногами. В это время Андрей предлагает им мирно решить конфликт и просит, чтобы его отпустили, так как дома его ждут родители.

«Попарить есть? А если найду? Сумку показывай», — угрожал школьнику нападавший.

Андрей попытался вырваться и убежать от нападавших, однако они его догнали и продолжили издеваться над подростком.

По словам мамы пострадавшего, Андрей не был знаком с нападавшими и добавила, что не видит смысла писать заявление в полицию. Женщина считает, что на Андрея напали из-за его неформальной внешности.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту избиения 14-летнего подростка.