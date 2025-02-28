Льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море на Сахалине

В Сахалинской области сотрудники МЧС РФ спасают с отколовшейся льдины 200 рыбаков, которые в данный момент дрейфуют в Охотском море, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства страны .

По данным МЧС, на отколовшейся льдине находится 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяет расстояние в 700 м.

Спасением рыбаков занимаются 11 сотрудников МЧС, которые задействовали 6 единиц спецтехники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Вертолет Ми-8 также находится в состоянии готовности подключиться к спасательной операции.

Видео с места происшествия публикует Mash. Автор ролика показал обстановку и отметил, что лед начал разваливаться на более мелкие куски и отдаляться от берега в Охотское море. На кадрах видно, что десятки рыбаков стоят на льду и не могут самостоятельно выбраться на сушу.

Это не первый подобный случай в Сахалинской области за февраль 2025 года. Так, 12 числа откололась льдина, на которой в этот момент было около 300 рыбаков. Все произошло в районе села Мальки. Спасатели успешно справились с эвакуацией людей со льда на сушу.