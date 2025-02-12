На Сахалине откололась льдина с 300 рыбаками
В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков на льдине
В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков на отколовшейся льдине в Охотском море,сообщили в пресс-службе ведомства.
«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», — сказано в сообщении.
На место происшествия выехали спасатели и техника. К вылету из Южно-Сахалинска готовится вертолет.
Сведений о пострадавших не поступало.