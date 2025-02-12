На Сахалине откололась льдина с 300 рыбаками

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В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков на льдине

В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков на отколовшейся льдине в Охотском море, сообщили в пресс-службе ведомства.

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», — сказано в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели и техника. К вылету из Южно-Сахалинска готовится вертолет.

Сведений о пострадавших не поступало.