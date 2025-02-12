Всех рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Охотском море

Спасатели МЧС РФ спасли всех рыбаков в Охотском море на Камчатке. Они дрейфовали на отколовшейся льдине, сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего было спасено 139 человек. На месте происшествия работали 17 единиц техники и 31 специалист.

На опубликованном видео людей сажают в вертолет.

До этого в пресс-службе МЧС РФ отмечали, что не все рыбаки хотели уходить со льдины. Они жаловались на то, что еще не успели добыть улов.

Ранее в Московской области спасли рыбака. Он выпал в воду из перевернувшейся лодки.