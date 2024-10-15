В Подмосковье спасли рыбака, который упал в воду из перевернувшейся лодки

Работники 203-й и 204-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» 12 октября оказали помощь любителю рыбной ловли, который упал в воду из перевернувшейся лодки. Случай произошел на Рузском водохранилище в районе села Осташево Волоколамского городского округа, сообщает пресс-служба управления.

Заместитель начальника ПСЧ-203 Ирина Месилова рассказала, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина и рассказал о случившемся. Вечером он вместе с товарищем отправился на рыбалку и сильно увлеклись ловлей подводных обитателей, поэтому не заметили того, как оказались в полной темноте. Из-за неосторожного и резкого движения их лодка перевернулась. Один рыбак смог самостоятельно выбраться из воды, после чего он обратился за помощью специалистов, так как его друг не мог выйти из водоема.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку. К счастью, лодка перевернулась на сравнительно мелком месте. Мужчина 1960 года рождения смог встать в водоеме на ноги, и вода была ему по грудь, однако самостоятельно двигаться к берегу в темноте он не решился, боясь оступиться или угодить в подводную яму. Переодевшись в гидрокостюмы, спасатели вывели любителя осенней рыбалки из холодной воды на сушу. Специалисты накрыли замерзшего и обессилевшего пострадавшего изотермическим покрывалом, а затем перенесли рыболова в теплое место, где передали его бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра врачами мужчина от госпитализации отказался», — заключила Ирина Месилова.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.