Курбанов опроверг обвинения в попытке заказать покушение на Кадырова

Депутат Госдумы Ризван Курбанов опроверг обвинения в участии в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. В своем Telegram-канале он сообщил, что сейчас находится на лечении за рубежом.

«Нахожусь на лечении за границей. Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний», — заявил депутат.

Он также отметил, что относится в глубоким уважением к семье Кадыровых.

«Придет время и справедливость восторжествует», — добавил Курбанов.

Ранее власти Ингушетии предупредили граждан о провокациях и призывах к совершению противоправных действий, которые распространяются в Сети после слов главы Чечни Рамзана Кадырова о мести.

Кадыров заявил, что на него планировалось покушение, упомянув имена сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Глава Чечни заявил, что им нужно доказать свою невиновность, иначе — «кровная месть».