Власти Ингушетии заявили о провокациях в республике после слов Кадырова о мести

Власти Ингушетии предупредили граждан о провокациях и призывах к совершению противоправных действий, которые распространяются в Сети после слов главы Чечни Рамзана Кадырова о мести, сообщает пресс-служба Миннац Республики Ингушетия.

«Призываем вас проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации. Важно соблюдать закон и избегать участия в несогласованных митингах», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили об ответственности за проведение несогласованных мероприятий. Граждан призвали проверять полученную информацию и не позволять эмоциям управлять ими.

В Сети в Дагестане распространяются аккаунты в поддержку сенатора Сулеймана Керимова, которому Кадыров объявил «кровную месть». На данный момент на Кавказе зафиксировали проблемы с работой Telegram.

Например, утром 11 октября появился новый Telegram-канал «За нашего Сулеймана!». Ссылкой на него поделился известный паблик «Что там у дагестанцев?», а затем главный телеканал республики «РГВК „Дагестан“».

Ранее Кадыров заявил, что на него планировалось покушение. На совещании с силовиками 10 октября глава Чечни упомянул имена Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Кадыров заявил, что им нужно доказать свою невиновность, иначе их ожидает «кровная месть».