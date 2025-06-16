КСИР: 8 военных Ирана погибли при ударах Израиля

Восемь военных погибли по итогам удара Израиля по городу Хомейн в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпуса стражей Исламской революции.

Reuters со ссылкой на источник писал, что представители Ирана рассказали посредникам в Катаре и Омане, что не собираются начинать переговоры о завершении огня с Израилем до того момента, пока он продолжает атаковать.

Вечером 15 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в столице Ирана были ликвидированы глава разведки корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его заместитель. Он сказал, что режим в Тегеране сейчас очень слаб.

Ранее обвиняемого в шпионаже в пользу «Моссада» казнили в Иране. Это произошло утром 16 июня.