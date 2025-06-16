Mizan: обвиняемого в шпионаже в пользу «Моссада» казнили в Иране

В Иране осудили и казнили мужчину, который шпионил в пользу «Моссада» и помогал Израилю. Казнь состоялась утром 16 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Mizan.

«Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима, <…> был казнен сегодня утром», — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что речь идет об Исмаиле Фекри, которого задержали зимой 2023–2024 годов. Он поддерживал связь сразу с двумя офицерами разведки Израиля, которые получали от него чувствительную информацию об Иране.

Ранее сообщалось, что на фоне обострившегося конфликта между Израилем и Ираном США начали перебрасывать свои войска. Израиль за три дня конфликта уничтожил порядка трети установок Ирана, с помощью которых Тегеран мог запустить ракеты.