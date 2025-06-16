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Иран не планирует начинать переговоры с Израилем, пока не прекратятся удары

Представители Ирана рассказали посредникам в Катаре и Омане, что не планируют начинать переговоры о завершения огня с Израилем до тех пор, пока он продолжает наносить удары. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, сообщает ТАСС .

По словам представителей Ирана, серьезные переговоры о прекращении конфликта могут начаться только после того, как Иран ответит на превентивные удары Израиля.

Кроме того, Тегеран не планирует вести переговоры, пока его атакуют.

Ранее сообщалось, что, начиная с 13 июня, израильская армия уничтожила примерно треть установок Ирана для запуска ракет класса «земля-земля». ЦАХАЛ отчитался о ликвидации 120 ракетных пусковых установок.