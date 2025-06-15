«Иранский режим очень слаб»: Израиль ликвидировал главу разведки КСИР и его зама

Нетаньяху: в Тегеране убиты глава разведки КСИР и его заместитель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в столице Ирана были ликвидированы глава разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его заместитель.

«Иранский режим сейчас очень слаб. Только что мы убили главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране», — сказал израильский премьер в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, израильская разведка выяснила, что власти Ирана планировали передать ядерное оружие хуситам. При этом Тегеран не сможет создать ядерное оружие, так как Израиль уничтожил реактор в Исфахане.

Нетаньяху добавил, что еще был уничтожен главный ядерный объект в Натанзе. При необходимости Израиль продолжит уничтожать иранские ядерные объекты.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».