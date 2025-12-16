Криминалист Игнатов оценил действия школьника-убийцы в Одинцове

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что за происшествием в школе Московской области, где учащийся совершил нападение, вероятно, стояли проблемы личного и эмоционального характера. В интервью Life.ru он подчеркнул, что подобные деяния редко бывают результатом импульсивного решения.

«Он мог хотеть проявить себя, доказать окружающим, что способен на поступок, показать свое превосходство. Вероятно, именно с этой целью он и пошел на преступление», — отметил криминалист.

Игнатов отметил, что у подростка, возможно, были разногласия со сверстниками или другими школьниками, а также личные трудности, такие как безответная любовь или недостаток родительского внимания. Эксперт допустил возможность наличия у нападавшего психологических особенностей и потребности в утверждении себя.

Ранее сообщалось, что подросток, убивший ребенка, был тихим и спокойным. Однако в момент совершения преступления он открыто заявлял, что знал о пожизненном сроке, который ему, вероятно, придется отбывать за содеянное.

16 декабря в подмосковном Одинцове 15-летний девятиклассник пришел в школу с ножом и перцовыми баллончиками. Юноша хотел убить учительницу математики, но не нашел ее. В коридоре он встретил четвероклассника, которого лишил жизни, затем сделал селфи с его телом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семья погибшего ребенка получит всю необходимую помощь.

«Сегодняшнее (16 декабря — ред.) преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

