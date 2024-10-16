Кремль отказался комментировать заявление Кадырова о покушении на него

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль никак не комментирует слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о готовившемся на него покушение, пишет РИА Новости .

«Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры», — подчеркнул Песков.

Ранее Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Совета Федерации Сулейману Керимову, который якобы замешан в подготовке покушения на его жизнь. Вместе с Керимовым к покушению, по мнению главы Чечни, готовились депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов.

Позднее Курбанов опроверг слова Кадырова, что участвовал в подготовке покушения на главу Чечни. Он подчеркнул, что с глубоким уважением относится к Кадырову и всей его семье.