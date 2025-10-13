Кошек больной раком матери бойца СВО могли отравить соседи в Краснодарском крае

сегодня в 21:21

Кошек из приюта больной раком матери бойца СВО отравили в Краснодарском крае. По словам женщины, это могли сделать соседи, сообщает телеканал «ТВЦ» .

Инцидент произошел в населенном пункте Родники. Светлана рассказала, что в ее приют живут 127 кошек. При этом все животные стерилизованные, сытые и здоровые.

Женщина утверждает, что навредить ее питомцам хотят соседи. Взрослые пытаются отравить кошек, а дети стреляют по ним из пневматической винтовки.

Недавно Светлана обнаружила тела семи мертвых животных. Еще трое кошек пропали без вести. Также умерла кошка, которую сын привез с зоны спецоперации. Владелица приюта считает, что кошек могли отравить крысиным ядом. Она обратилась в полицию, однако правоохранительные органы «не хотят заниматься делом».

Ранее жители Краснодарского края рассказали о атаковавших их жилье и машины полчищах мраморных клопов. Местные собирают клопов пылесосом, ставят москитные сетки и натирают подоконники эфирными маслами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.