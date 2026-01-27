Корнеев опроверг связь с нелегальным хостелом в Балашихе, где погибли кубинцы

Председатель столичного подразделения общероссийской организации «Союз пенсионеров России» Игорь Корнеев опроверг свою причастность к сгоревшему хостелу в Балашихе, в котором погибли четверо кубинцев. Другие комментарии по поводу случившегося он отказался давать, пишет ТАСС .

В частности, Корнеев подчеркнул, что не связан с нелегальным хостелом в подмосковной Балашихе, где пожар унес жизни четырех человек.

«Я давно не имею к этой постройке отношения и комментарии журналистам давать не буду», — заявил он.

Ранее в Сети распространились сведения о том, что сгоревший в Балашихе хостел якобы принадлежит Игорю Корнееву и его супруге.

Четверо кубинцев погибли в нелегальном хостеле из-за того, что решили согреться небезопасным способом: они развели костер внутри помещения, который быстро перерос в пожар. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, компетентные органы устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии.

