сегодня в 09:14

Количество погибших при взрыве на Елецкой улице в Москве выросло до трех

Всего три человека погибли при взрыве, который прогремел ночью на Елецкой улице в Москве, сообщает Mash .

Тело третьего погибшего обнаружили недалеко от служебной машины ДПС. Специалисты выясняют, подрывник погиб или случайный прохожий.

Других самодельных взрывных устройств (СВУ) на месте трагедии не нашли. Информация о других пострадавших сотрудниках ДПС не подтвердилась.

Этой ночью на улице Елецкой в столице прогремел взрыв. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что от множественных осколочных ранений погибли двое сотрудников дорожно-патрульной службы.

Очевидцы поделились, что звук взрыва был настолько сильным, что его слышали за несколько кварталов.

Это второй похожий случай в столице за два дня — ранее на соседней улице подорвали генерал-лейтенанта Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова.

