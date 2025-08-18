сегодня в 17:53

Количество погибших на заводе «Эластик» выросло до 24

До 24 человек увеличилось число погибших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области, сообщает «РБК. Новости. Главное».

Ранее СМИ писали о 23 погибших в результате ЧП. Также пострадали 154 человека.

Предварительно, причиной трагедии в цеху стало нарушение техники безопасности.

15 августа утром взрыв прогремел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Затем начался пожар. Цех полностью разрушен на площади около 3 тыс. «квадратов». Губернатор региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.