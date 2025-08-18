сегодня в 11:34

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» выросло до 154

Специалисты МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы на месте взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области, сообщает пресс-служба министерства.

По уточненным сведениям, в этом ЧП 154 человека пострадали, из них 20 погибли.

МЧС проводит работы по трем основным участкам. На 3 тыс. кв. м специалисты разобрали половину разрушенных конструкций. Кинологи полностью обследовали помещения на предмет обнаружения живых.

Также психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.

15 августа взрыв прогремел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Затем начался пожар. Цех полностью разрушен. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.