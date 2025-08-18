Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» выросло до 154
Фото - © Медиасток.рф
Специалисты МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы на месте взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области, сообщает пресс-служба министерства.
По уточненным сведениям, в этом ЧП 154 человека пострадали, из них 20 погибли.
МЧС проводит работы по трем основным участкам. На 3 тыс. кв. м специалисты разобрали половину разрушенных конструкций. Кинологи полностью обследовали помещения на предмет обнаружения живых.
Также психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.
15 августа взрыв прогремел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Затем начался пожар. Цех полностью разрушен. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.