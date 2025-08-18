Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на заводе «Эластик»

сегодня в 15:10

Число погибших из-за взрыва на заводе «Эластик» выросло до 23

Из-под завалов предприятия в Рязанской области спасатели извлекли тела еще двух погибших, их число выросло до 23, сообщает ТАСС .

15 августа взрыв прогремел в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Затем начался пожар. Цех полностью разрушен. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.

Спасатели продолжают работы по разбору завалов на месте ЧП. Площадь разрушений составляет около 3 тыс. кв. м.

В результате ЧП пострадали 154 человека. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим.