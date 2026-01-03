сегодня в 11:33

Китайская делегация может находиться под обстрелами США в Венесуэле

В столице Венесуэлы, возможно, под ударами США оказалась китайская дипломатическая миссия. Обстрелы начались спустя 10 часов после важных переговоров в Каракасе, сообщает Baza .

Накануне атаки состоялась встреча президента Николаса Мадуро с официальным представителем китайского лидера Си Цзиньпина. Стороны обсуждали вопросы совместной работы между двумя государствами.

Время между завершением дипломатических консультаций и началом обстрелов составило менее половины суток. Это вызывает опасения за безопасность китайских представителей.

Атаки по военным объектам были проведены американской стороной 3 января. На момент удара китайская делегация могла все еще находиться на венесуэльской территории, однако достоверной информации об этом нет.

Ранее сообщалось, что военные США разбомбили дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса. Позднее военные отказались как-либо комментировать удары по венесуэльской территории, перенаправив российских журналистов в Белый дом.

