сегодня в 11:24

Военные США перенаправили вопросы про атаку на Венесуэлу в Белый дом

Представители Южного командования Вооруженных сил США отклонили просьбу российских журналистов прокомментировать произошедшие взрывы в столице Венесуэлы. Они перенаправили представителей прессы в Белый дом, сообщает ТАСС .

Военное ведомство не стало давать собственную оценку событиям в Каракасе. Вместо этого американские военные предложили обратиться с вопросами к другой инстанции — в Белый дом.

Таким образом, командование переложило ответственность за комментарии на Белый дом, отказавшись от собственных заявлений по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что первые удары ВВС США по Венесуэле попали на видео местных жителей 3 января. По их словам, американские военные атакуют военные объекты. Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение.

Также стало известно, что американская армия разбомбила дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

