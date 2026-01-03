ВВС США ударили по военным объектам на территории Каракаса в Венесуэле

Американская авиация нанесла удары с воздуха по территории Венесуэлы. В Каракасе зафиксированы взрывы, а противовоздушная оборона ведет активную работу над городом, об этом сообщает Mash со ссылкой на Reuters.

Несмотря на ситуацию, официального заявления о начале военной операции от президента США Дональда Трампа пока не поступало.

Как утверждают жители Каракаса, бомбардировке подверглись южные районы города, в частности Форт-Тиуна и авиабаза имени генералиссимуса Франсиско де Миранды. Предварительные данные указывают на то, что целью стали около десяти объектов в венесуэльской столице. Кроме того, атаке подверглась военно-морская база Ла-Гуайра, расположенная в штате Варгас в северной части страны.

В воздушном пространстве замечены вертолеты десанта США. Военно-воздушные силы Венесуэлы подняли по тревоге истребительную авиацию Су-30МКВ, которой поставлена задача перехвата американских самолетов и вертолетов. Также в небе были замечены вертолеты Chinook.

На опубликованных кадрах видно, что произошло по меньшей мере семь взрывов. Местные жители перепуганы, они снимали происходящее на камеру и кричали. О пострадавших пока информации не поступало.

