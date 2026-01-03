сегодня в 10:46

Николас Мадуро ввел режим чрезвычайного положения в Венесуэле после ударов США

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сделал заявление о военной агрессии со стороны США. Также президент страны Николас Мадуро подписал указ о введении на территории Венесуэлы чрезвычайного положения, пишет ТАСС .

Мадуро принял решение о подписании указа. Документ вводит режим чрезвычайного положения на территории государства.

Причиной такого шага стала атака на Венесуэлу. Информацию об этом подтвердил глава внешнеполитического ведомства республики.

Власти страны расценивают происходящее как прямое нападение. По словам министра, речь идет о военных действиях американской стороны против венесуэльского государства. Также Вооруженные силы Венесуэлы уже развернуты для защиты суверенитета страны.

Ранее сообщалось, что местные жители сначала успели снять момент первых ударов ВВС США по военным объектам Венесуэлы. Затем на городских улицах заметили бронетехнику, которая двигалась к резиденции Мадуро.

