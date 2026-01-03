Опубликованы первые кадры ударов США по Венесуэле
Фото - © скриншот
Столица Венесуэлы подверглась авиационным атакам со стороны США. Местный житель успел запечатлеть на камеру самые первые моменты налета, сообщает Mash.
Один из главных ударов был нанесен по острову Маргарита. Именно там сосредоточено наибольшее количество военных объектов венесуэльской армии. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в компании людей двигался на автомобиле по местной дороге. В этот момент один удар уже был нанесен, а второй произошел на глазах очевидцев.
Водитель старался как можно скорее проехать опасный участок. Его пассажиры визжали от происходящего и снимали на видео.
Помимо этого, под удар попал аэропорт в городе Игуэроте. Американская авиация атаковала и эту важную транспортную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп еще не объявлял о начале спецоперации в Венесуэле, но кадры ударов уже распространились в Сети.
