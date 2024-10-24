Кинули бутылку в девушку: пьяные турки толпой набросились на российских туристов

Один из пострадавших Филипп рассказал, что произошло. Он вместе с супругой и несколькими друзьями шел из ресторана в свой отель — 5-звездочный Rixos Premium Göcek. Рядом с гостиницей мимо компании пронесся скутер с пьяными турками. Те начали кричать россиянам непристойные слова и размахивать кулаками.

Филипп и его друзья решили дать отпор хамам, но в этот момент на помощь туркам из темноты подоспели еще 6 молодых парней. Один из местных хулиганов швырнул в девушек бутылку, ее осколки попали в грудь. Другу Филиппа сломали руку (его позднее госпитализировали). Туристам еле удалось добежать до отеля.

Отдыхающий поделился, что бригада скорой помощи и полицейские приехали на вызов только через 30 минут. Россияне переживают, что местные сотрудники полиции специально затягивают расследование произошедшего. В жандармерии заявили, что пока не получали необходимые бумаги из госпиталя.

Отдых в Rixos Premium Göcek обошелся Филиппу с женой в 500 тыс. рублей, однако охрана отеля, по их словам, не стоит и рубля. Теперь туристы рассчитывают на помощь консульства, куда они уже направили обращение.