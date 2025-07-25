Камнем от взрыва дома чуть не убило женщину в Саратове

Обломки взорвавшегося многоэтажного дома в Саратове разлетелись до соседних зданий. Одним из камней чуть не убило женщину, сообщает Mash .

Только чудом разлетевшиеся камни не задели женщину, которая в момент взрыва заходила в подъезд недалеко от места ЧП.

На видео показано, как она шла к подъезду, но потом свернула и отошла в другую сторону.

Взрыв произошел в пятницу в доме 2 по улице им. Ф.А. Блинова в Саратове. Известно о трех погибших. На месте ЧП работают спасатели. Из-под завалов уже достали первую спасенную — пятилетнюю девочку. Ее придавило плитой. Потом вытащили еще 10 человек.

Момент взрыва жилого дома в Саратове попал на видео. Несколько подъездов рухнули вниз за секунду.