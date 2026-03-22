Камчатка «поплыла» после начала таяния мощнейших зимних сугробов

В Петропавловске-Камчатском жители стали жаловаться на реки растаявшего снега, вода уже дошла даже до многоквартирных домов, сообщает SHOT .

Из-за таяния рекордных сугробов затоплены подъезды и подвалы. Горожане передвигаются по улицам в высоких резиновых сапогах: лужи такие огромные, что перепрыгнуть или обойти их невозможно.

Городские ливневки также забиты водой. Местные водители рассказали, что из-за растаявшего снега в некоторых частях Петропавловска-Камчатского нельзя проехать на легковых машинах. Им приходится искать объездные пути.

Как спрогнозировали синоптики, на предстоящей неделе в городе будет потепление. Жители ожидают еще более мощного потопа из-за таяния сугробов.

Мощные снегопады обрушились на Камчатку в декабре и январе. В городе образовалась снежная блокада: люди не могли сходить в магазины и подъехать к своим домам. А двух мужчин насмерть завалило снегом.

