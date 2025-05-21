Как Бонни и Клайд: парочка в Москве ограбила подростка и двух молодых людей

Пара напала на молодых людей в Москве и заставила перевести им 77 тыс рублей

Пара напала на подростков и двух молодых людей в Москве. Преступники угрожали жертвам оружием, поэтому они спешно перевели им на карту 77 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Ограбление в стиле Бони и Клайда произошло 19 мая на автоплощадке у дома на бульваре Дмитрия Донского. Вооружившись пневматическим газобаллонным пистолетом, парочка напала на 16-летнего подростка и двух молодых людей. Те испугались за свою жизнь и перевели преступникам деньги.

Следователи сработали оперативно и по горячим следам задержали москвичку 2002 года рождения и ее «напарника» — уроженца Волгоградской области. Правоохранители работают над поиском и задержанием еще одного соучастника. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Петербурге мигрант жестко избил 62-летнюю пенсионерку, украл у нее сумку с деньгами и личными вещами. Пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в городскую больницу.