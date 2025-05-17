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Мигрант жестоко избил и ограбил пенсионерку в Петербурге

В Петербурге мигрант жестко избил 62-летнюю пенсионерку и украл у нее сумку с деньгами и личными вещами, сообщает Mk.ru .

Инцидент произошел в начале мая на проспекте Большевиков в Невском районе. Пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в городскую больницу.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что неизвестный напал на нее во дворе жилого дома. Мужчина избил пенсионерку и отобрал сумку, в которой находились деньги, телефон и личные вещи, а затем скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, которым оказался 24-летний мигрант. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит до 7 лет тюремного заключения.

Ранее 18-летний таджик изнасиловал 4-летнего мальчика на детской площадке в Петербурге. В настоящее время мигрант находится в изоляторе, ожидая решения о мере пресечения.