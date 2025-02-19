К тушению здания на юге Москвы привлечен вертолет МЧС
Загоревшийся институт вычислительной техники в Москве тушит вертолет
Загоревшийся институт вычислительной техники в Москве тушит вертолет Ка-32, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра», — указано в сообщении ведомства.
В Москве на Варшавском шоссе загорелось административное здание Института вычислительной техники. Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек.
Сведений о пострадавших нет.
Движение на Варшавском шоссе затруднено из-за работы экстренных служб у загоревшегося здания. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда, сообщили в столичном Дептрансе.