К тушению здания на юге Москвы привлечен вертолет МЧС

Загоревшийся институт вычислительной техники в Москве тушит вертолет Ка-32, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра», — указано в сообщении ведомства.

В Москве на Варшавском шоссе загорелось административное здание Института вычислительной техники. Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек.

Сведений о пострадавших нет.

Движение на Варшавском шоссе затруднено из-за работы экстренных служб у загоревшегося здания. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда, сообщили в столичном Дептрансе.