Южанин преследовал девушку в Подмосковье и требовал общения

Житель одной из Закавказских республик, предположительно, преследовал девушку в Электрогорске в Павлово-Посадском городском округе Московской области. Он следил за ней на своей машине, требовал с ним общаться, учил собственным «правилам жизни» и назойливо звонил по телефону, сообщает в своем Telegram-канале « Русская община ».

Девушка не хотела общаться с южанином. Однако он не принимал отказа.

Мужчина постоянно дежурил рядом с подъездом девушки и караулил ее. Он также выучил основные маршруты, по которым она ходит.

Дружинники отправились на адрес девушки. Там они увидели южанина. После встречи он пообещал, что оставит женщину в покое. «Русская община» взяла ее под физическую и юридическую защиту.