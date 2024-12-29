Jeju Air приложит все усилия для выяснения причины авиакатастрофы в Южной Корее

Компания Jeju Air, лайнер которой разбился в Муане в Южной Корее, извинилась за ЧП, а также пообещала приложить все усилия, чтобы ликвидировать последствия аварии и выяснить ее причины, сообщает РИА Новости .

Также представители авиакомпания заявили, что сейчас специалисты работают над установлением точной причины трагедии и деталей ситуации, которые к ней привели.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке. У него не раскрылись шасси. Борт сел на фюзеляж и врезался в ограждение летного поля. На борту был 181 человек. Спаслись только двое членов экипажа.

Найдены погибшими 120 человек. Работы на месте трагедии продолжаются.