«Я обосрался»: в Москве у китайского каршеринга сломалась педаль прямо в дороге

В Москве у китайского каршеринга запала педаль газа прямо в дороге

Водитель арендованной китайской легковушки Baic U5 Plus едва не разбился, когда педаль газа запала прямо во время поездки по Москве. Каршеринговая компания BelkaCar признала проблему и извинилась, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел днем 11 ноября. Москвич решил покататься на арендованном «китайце» и начал поездку с улицы Шаболовка, но на Ленинском проспекта педаль газа запала в пол.

По словам водителя, в этот момент он сильно испугался за свою жизнь. Ему пришлось прямо на ходу отстегнуть ремень безопасности и рукой вернуть педаль в правильное положение.

«Братан, я сейчас так обосрался. Еду, н****, на каршеринге, <…>, у меня педаль газа залипает полностью в пол, обратно не отходит», — на эмоциях рассказывал мужчина, записывая «видеокружок».

После случившегося автомобилист направил жалобу в службу поддержки. Компания BelkaCar извинилась за инцидент и начислила мужчине 120 бонусных рублей на следующую поездку.

«Извините нас ради всех белок на земле — нам очень жаль, что так вышло. Обещаем сделать все, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Надеемся, Вы не сильно на нас обиделись. <…> Все будет хорошо — мы узнавали», — говорилось в ответе команды поддержки каршеринг-компании, скриншот которого опубликовали журналисты.

Тем временем в Люберцах маршрутка влетела в грузовик и отбойник. В результате ДТП пострадали два человека.

Ранее в Сети пожаловались, что у новых российских автомобилей Lada Iskra появились массовые проблемы с электроникой.



Подписывайтесь на РИАМО в MAX.