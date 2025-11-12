сегодня в 18:08

У новых авто Lada Iskra появились массовые проблемы с электроникой

У новых авто Lada Iskra, предположительно, есть проблемы с электроникой. У некоторых водителей якобы перестали работать омыватели, обогрев стекла, система ESP и парктроники, сообщает « Readovka ».

Проблема кроется в возможной неправильной установке предохранителей. Владельцам машин посоветовали поменять их местами.

АвтоВАЗ опубликовал официальное предписание, в котором написал, с какими предохранителями необходимо повзаимодействовать. После проведения процедуры функции работают в привычном режиме.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ разблокировал у дилеров реализацию ограниченной партии Lada Largus. Автомобили нуждались в дополнительной проверке одного из клапанов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.