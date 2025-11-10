«АвтоВАЗ» разблокировал продажи «бракованной» партии Lada Largus

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» разблокировал у дилеров продажи ограниченной партии Lada Largus, требовавшей дополнительной проверки одного из клапанов, сообщает ТАСС .

«АвтоВАЗ» разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов», — заявили в пресс-службе компании.

В ходе испытаний было обнаружено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, применяемая в работе клапана, со временем теряет свою вязкость. Это приводит к тому, что автомобиль необходимо дополнительно прогревать перед началом движения, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что отечественный автомобиль Lada Largus могут снять с продажи и признать не соответствующей требованиям безопасности. Автовладельцы массово жалуются, что с появлением холодов руль сильно затягивает/закусывает, из-за чего есть риск ДТП.

