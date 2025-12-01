Известный боец ММА из Тулы оказался лидером преступной группировки
В Туле задержали бойца ММА Тиграна Оганесяна, который оказался лидером ОПГ
В Туле задержали 36-летнего бойца ММА, известного спортсмена Тиграна Оганесяна. Оказалось, что он является лидером ОПГ, которая устраивала разбои и вымогала деньги, сообщает Baza.
Оганесян «сколотил» свою банду из пяти воспитанников из Закавказья. Бойцы, представляясь силовиками, вымогали деньги у жителей Тулы и Щекина. Жертвы платили им от 500 до 800 тыс. рублей.
Теперь всех членов преступной группировки задержали настоящие силовики. Возбуждены уголовные дела по статьям о разбое и вымогательстве.
Ранее в рамках расследования уголовного дела ОПГ из Тюмени, члены которой отправляли россиян в зону СВО, задержали еще двоих людей. Один из них — профессиональный боец ММА, который сражался на масштабных турнирах.
