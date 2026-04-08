Израиль продолжает атаковать Иран, несмотря на объявление о прекращении огня

Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить удары по территории Ирана, несмотря на объявленное прекращение огня, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

По данным СМИ, также нет признаков остановки операций против ливанской «Хезболлах».

Кроме того, израильская армия два раза заявила о ракетных запусках из Ирана после того, как договоренность о прекращении огня уже должна была начать действовать.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль присоединился к этому решению. При этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что договоренность вступает в силу немедленно и должна соблюдаться в том числе в Ливане и на других территориях.

