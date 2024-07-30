Избирательная система Венесуэлы после взлома не может передать данные
Власти Венесуэлы заявили о сбое в избирательной системе из-за хакеров
Власти Венесуэлы заявили о сбое в избирательной системе из-за хакерской атаки, пишет РИА Новости.
«Жёсткая хакерская атака продолжается и не позволяет передать 100% (данных о выборах — ред)», — сообщил руководитель штаба Николаса Мадуро Хорхе Родригес.
По мнению функционера, акция подготовлена оппозицией.
Ранее в столице республики Каракасе вспыхнули протесты. Митингующие против результатов выборов вступили в стычки с полицией.
По итогам голосования, президентом страны повторно стал Николас Мадуро.