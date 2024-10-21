«Итальянский байер» развел актрису Постникову с помощью сумки Gucci

Актриса театра «Человек», звезда фильмов «Третье сентября» и «Восьмидесятые» Арина Постникова стала жертвой мошенника. Она приобрела у якобы итальянского байера дорогую сумку Gucci, но так и не увидела желанную покупку, сообщает Baza .

Постникова увидела рекламу неизвестного итальянского байера Икрома Раимовича и решила приобрести у него люксовую сумку. При этом продавец обещал, что может достать за границей абсолютно любую вещь и отправить ее в Россию, но, конечно, не бесплатно.

В Telegram актриса связалась с байером и выбрала для покупки сумку Gucci за 180 тыс. рублей. Она перевела деньги, но сумка так и не была доставлена к обещанной дате. Постникова увидела, что переписка с байером удалена. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее аферисты обманули на почти 60 тыс. рублей известного 74-летнего актера Юрия Оборотова. Для реализации «схемы» они использовали WhatsApp.